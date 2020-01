Spannende Duelle in der EKS-Halle

Bürstadt.Das neue Jahr hat kaum begonnen, da starten die U13 Flag Footballer der Bürstadt Redskins bereits zu neuen Herausforderungen. Am Samstag, 1. Februar, findet das erste Hallen-Winterturnier der jungen Flag Footballer statt – und zwar in Bürstadt in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule.

Das Team um Cheftrainer Christian Steffan hatte sich im vergangenen Jahr gegen Teams aus Mainz, Wiesbaden oder Frankfurt souverän den hessischen Meistertitel geholt. Auf diesen Erfolg wollen die Bürstädter natürlich gerne aufbauen. Die Vorzeichen dafür stehen gut, denn fast die vollständige Meister-Besetzung steht zur Verfügung – unterstützt vom jüngsten Cheerleader-Team der Redskins, welches ebenfalls amtierender hessischer Meister ist.

Das Team spielt allerdings beim Hallenturnier zum letzten Mal in dieser erfolgreichen Besetzung, bevor einige der jungen Hoffnungsträger in die U16 der Redskins aufrücken. Namhafte Teams wie Darmstadt und Wiesbaden werden ebenfalls an dem Turnier in Bürstadt teilnehmen. Coach Christian Steffan vertraut auf seine Truppe. „Wir haben gegen beide Teams im letzten Jahr bereits gespielt und gewonnen. Das ist auf jeden Fall wieder machbar.“

Die Nachwuchsteams freuen sich auf viele Besucher aus der Region, die sie bei Musik, Snacks und in toller Wettbewerbsatmosphäre lautstark anfeuern können. Der Verein will außerdem um Nachwuchs werben. Denn Flagfootball gilt für interessierte Kinder als guter Einstieg in Amerikas beliebteste Sportart. Dabei handelt es sich um die „berührungslose“ Form des American Football. Weitere Infos geben die Trainer und Betreuer gerne vor Ort.

