Bürstadt.„Das ist so eine fantastische Geschichte – darüber könnte man eigentlich einen Film drehen“, sagt Theo Held. Der Bürstädter Heimathistoriker ist fasziniert von den Vorgängen auf Neuguinea, in die der Bürstädter Pfarrer Wilhelm Jakob auf grausame Weise verwickelt war. Die ganze Geschichte will Theo Held am Samstag, 24. März, um 16 Uhr im Briebelsaal des Altenheims St. Elisabeth erzählen.

Wilhelm Jakob ist in der Schulstraße von Bürstadt groß geworden. Zu seiner Priesterweihe haben seine stolzen Eltern ein Kreuz an der alten Bürstädter Straße aufstellen lassen. Jakob selbst ging bald zum Missionieren nach Neuguinea. „Dort gab es ein großes Mädchenpensionat, und als im Krieg die Japaner auf die Insel kamen, wollten sie in den Schlafsaal der Mädchen“, erzählt Held. „Wilhelm Jakob hat sich schützend davor gestellt – daraufhin haben ihn die Japaner verhaftet und geköpft.“

Ein Held war der Bürstädter schon vor seinem schrecklichen Ende: Laut Held rettete er einer holländischen Familie das Leben. „Der Vater war ein hoher holländischer Beamter. Sie flüchteten mit einem kleinen Boot von Indochina nach Neuguinea. Während der Fahrt kam sogar ein Kind zur Welt“, erzählt der 85-Jährige weiter. Das Baby habe nur überleben können, weil es rechtzeitig zu den Schwestern in die Missionsstation gekommen sei. Doch als die Japaner Neuguinea erreichten, musste die holländische Familie erneut fliehen. „Für ihre Fahrt nach Australien stellte ihnen Pfarrer Jakob sein Motorsegelboot zur Verfügung. So konnten sie in die Freiheit fahren.“ Noch außergewöhnlicher ist das Ganze, weil der Sohn dieser Familie heute sogar in Bürstadt lebt – und die Enkelin der Tante des Pfarrers geheiratet hat. cos