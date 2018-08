Spannende Reise in Welt der Wikinger

Bürstadt.In den hohen Norden führen die Bücher von Ulf Schiewe, die Iris Held vom Bürstädter Büchereiteam den Lesern empfiehlt. Dabei handelt es sich um die Saga um den Wikinger-König Harald Hardrada, die im elften Jahrhundert in Norwegen spielt.

„Ich habe mich von Ulf Schiewe schon in vielen historischen Romanen in die Vergangenheit entführen lassen, vor allem in den Mittelmeerraum“, sagt Iris Held. Der Roman „Thors Hammer, Herrscher des Nordens“ spielt allerdings in einer anderen Gegend Europas. In diesem Buch ist der spätere Wikinger-König Harald ein Jugendlicher, der seinen Bruder Olaf verehrt, der König von Norwegen ist. Doch durch ungeschicktes Verhalten verliert Olaf seinen Thron. Harald und seine Brüder wollen ihm beistehen und den Thron zurückerobern.

Personen ans Herz gewachsen

„Die Geschichte um Harald ist wie immer bei Ulf Schiewe sehr lebendig erzählt und lebt von wunderbar ausgestalteten Charakteren, von denen mir einige schnell ans Herz gewachsen sind“, berichtet Iris Held. Nebenbei erfahre man viel über die Lebensweise der Wikinger und die Konflikte zwischen der alten Religion und dem neu aufkommenden Christentum. „Ich bin schon sehr gespannt, wie es mit Harald weiter geht. Ich kann ,Thors Hammer’ absolut empfehlen! Es ist ein Eintauchen in eine fremde vergangene Welt“, schwärmt sie weiter.

Ulf Schiewes spannende Saga über das Leben des Wikingerkönigs Harald Hardrada findet in „Die letzte Schlacht“ ihren Abschluss.

Während in „Thors Hammer“ Haralds Jugend im Mittelpunkt steht und in „Odins Blutraben“ sein Aufstieg zum großen Feldherrn beschrieben wird, geht es im letzten Band um die Rückkehr von Konstantinopel nach Norwegen, wo er König sein will. Doch dem steht erstmal ein Aufstand in Konstantinopel im Weg, in den er hineingezogen wird.

Einblick in Historie

Auf dem Rückweg über Kiew erwarten ihn ein offenes Heiratsversprechen und ein Großfürst, der andere Pläne mit Harald hat.

Wie schon die ersten Bände ist „Die letzte Schlacht“ laut Held eine gute Mischung aus spannend erzählter Historie und dem Einblick in das Leben des Wikingers und seines Umfelds. „Der Autor erläutert sogar im Nachwort, dass bestimmte Begebenheiten der Geschichte, die sehr unwahrscheinlich anmuten, tatsächlich so überliefert sind“, fügt Iris Held hinzu.

