Spannende Reise zu Sindbad

Bürstadt.Die Vorschulkinder der Kindertagesstätten Spatzennest, St. Peter und Arche Noah kamen im Rahmen der Aktion „Bürstadt im Advent“ in der Buchhandlung Pegasos voll auf ihre Kosten. An diesem verregneten Dezembermorgen war die Einladung zur Vorlesestunde besonders willkommen.

Nachdem die Kinder mit ihren Erzieherinnen tapfer durch den Regen zur Buchhandlung in der Nibelungenstraße 44 marschiert waren, freuten sie sich, es sich im Untergeschoss gemütlich zu machen. Silke Ecker nahm sie mit auf eine Reise in tausendundeine Nacht. Die Kinder lauschten der Geschichte von Sindbad, dem Seeräuber, und hörten die Fabel vom klugen Fuchs und vom starken Wolf. „Und wen wollt ihr zum Freund haben?“, fragte Ecker die Kinder. Nach einiger Diskussion waren sich die Kinder einig: Sie entschieden sich – nicht so ganz überzeugt – für den schlauen Fuchs. Sie erkannten aber auch glasklar: Den listigen, intriganten Fuchs musste man im Auge behalten.

Mit einem Plätzchen verwöhnt, fiel den Kindern der Rückweg in die Kita nicht mehr ganz so schwer. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.12.2018