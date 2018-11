Spannende Sichtweisen

Bürstadt.Der Fotoclub Bürstadt zeigt am Wochenende eine Ausstellung zum Thema „Alt/marode“ im Vereinsheim des MGV Harmonie Bürstadt. Aber auch Bilder ohne Themenvorgabe sind zu sehen. Zehn Fotografen setzen in 61 Bildern ihre Sichtweise um.

So zeigt Heike Winkler Aufnahmen von der Fotoexkursionen in den Tierpark Rheinböllen, Udo Fetsch widmete sich der heimischen Insektenwelt, Stefan Steinbach setzt Composing-Arbeiten um. Monika Hofmann gelang während eines Frankreich-Aufenthaltes das Plakatbild, das für die Ausstellung wirbt. Josef Schmidt bevorzugt kirchliche Motive, während Serhildan Noak die Hände einer alten Frau abbildet. Stephan Mutsch und Sabine Rossius widmen sich verlassene Räume. Frank Röder fotografiert verlassene Schiffe unter Wasser, und Helmut Deckenbach bildet einen vor sich hin rostenden Zug ab.

Die Ausstellung des Fotoclubs Bürstadt beginnt am Samstag, 17. November, um 13 Uhr und endet um 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung erfolgt durch Bürgermeisterin Bärbel Schader um 14 Uhr. Die Einführung in die Ausstellung übernimmt auch in diesem Jahr Frank Gumbel. Anschließend folgt noch ein Grußwort des Vorstandes. Die Eröffnung wird durch Saxofonklänge von Christian Hamm begleitet.

Lieblingsbilder küren

Am Sonntag können dann die Besucher von 11 bis 17 Uhr die Ausstellung besuchen. Während der Öffnungszeiten stehen die Fotografen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Bei einem Glas Sekt oder Orangensaft hat jeder Besucher die Gelegenheit, auf einem Stimmzettel seine drei Lieblingsbilder zu nennen. Aus allen abgegebenen Stimmzetteln werden drei Gewinner gezogen, die sich über Einkaufsgutscheine freuen können.

Zur Zeit hat der Fotoclub Bürstadt 17 Mitglieder. Zu Jahresbeginn wurde ein neuer Vorstand mit Helmut Deckenbach, Udo Fetsch und Heike Winkler gewählt. Der Fotoclub trifft sich alle 14 Tagen montags um 19.30 Uhr im Nebenzimmer der Eintracht Bürstadt. Bildbesprechungen, Bildbearbeitung und Bildaufbau gehören zu dem Schwerpunkt der Clubabende.

Zu den Aktivitäten in den zurückliegenden Monaten zählten die Besuche der beiden Tierparks Rheinböllen und Bad Mergentheim sowie ein Workshop „Blitzen im Freien“ der von den Fotofreunden BSW Worms ausgerichtet wurde. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018