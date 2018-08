Spannender Ausflug in die Natur

Auch die heimischen Fledermäuse sind wahre Flugakrobaten. © dpa

Bürstadt.Der Naturschutzbund (Nabu) Bürstadt möchte allen Interessierten an diesem Wochenende die Möglichkeit bieten, faszinierende Natur vor Ort zu erleben. Im Rahmen der 22. Internationalen Fledermausnacht kann man das Jagdverhalten der nächtlichen Flugakrobaten beobachten. Treffpunkt ist am 25. August, 20.15 Uhr, der Waldparkplatz Bürstadt-Riedrode (hinter dem Bahnsteig Bürstadt-Riedrode; Navi-Adresse: Am Sportplatz, 68642 Bürstadt).

Zwei Kilometer langer Rundweg

Nach einer Einführung in Körperbau, Artenvielfalt und Lebensweise der Fledermäuse können sich die Teilnehmer auf einen etwa zwei Kilometer langen Rundweg begeben. Unterwegs wird die Gruppe an der spätabendlichen Exkursion jagende Fledermäuse sehen und hören können. Um die ultrahochfrequenten Rufe der Tiere für das menschliche Ohr hörbar zu machen, werden die Aktiven des Nabu Bürstadt spezielle Fledermausdetektoren dabei haben.

Während des Rundgangs werden weitere Informationen zu Schutz und Gefährdung der Fledermäuse gegeben, und für etwa 21.45 Uhr ist das Ende der Veranstaltung geplant. Zu der kostenlosen Veranstaltung sind Erwachsene und Kinder gleichermaßen eingeladen. Taschenlampen können gerne mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.08.2018