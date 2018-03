Spannender Workshop

Anzeige

Bürstadt.Einige Trommler des Feuerwehrmusikzuges Bürstadt/Hofheim nahmen an einem Trommelworkshop in Mörlenbach Teil, zu dem der Kreismusikausschuss des Bergsträßer Feuerwehrverbandes eingeladen hatte. Als hochkarätigen Dozenten gewann man hierfür zum ersten Mal Christian Sartorius, der seinerseits einen Abschluss am Berklee College of Music in Boston und an der Hochschule für Musik in Basel erzielt hat.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der 18 Teilnehmer aus den Feuerwehrmusikgruppen von Kirschhausen, Bürstadt/Hofheim, Lorsch und Rimbach fing Sartorius mit einem theoretischen Teil an, in welchem er die Grundlagen des Trommelstimmens erklärte. Sodann folgte die Praxis: Die Teilnehmer bauten ihre Trommeln auf und begannen mit einfachen Schlagübungen, die per Beamer auf der Leinwand gezeigt wurden. Diese steigerten sich im Schwierigkeitsgrad mit der Zeit immer mehr.

Später teilten sich die Musikanten in zwei Gruppen auf. Die eine übte sich in weiteren rhythmischen Figuren, während die andere Gruppe ein Stockwerk darunter mit dem neu gewonnenen Wissen ihre Trommeln stimmte. Danach wurden diese Rollen natürlich auch mal getauscht.