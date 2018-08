Spannendes Turnier in Bürstadt

Anzeige

Bürstadt.Wer am Samstag in das Stadion an der Wasserwerkstraße kam, fühlte sich in eine Kleinstadt in Amerika versetzt. Denn die Football-Abteilung des TV Bürstadt war Gastgeber der Hessischen U13-Meisterschaft im Flag-Football. Um den Titel kämpften die Frankfurt Pirates, Hanau Hornets, Kelkheim Lizzards und die Nachwuchsspieler der heimischen Red Skins, die wie U17-Coach Tyrone Booker berichtete, die jüngste Mannschaft auf dem Platz war.

Hot Dogs zur Stärkung

Das Organisationsteam um Niko Thiel freute sich, dass sich 25 Helfer um Spieler, Coaches, Begleiter und Zuschauer kümmerten. „Wir haben mehr Helfer, als wir dachten“, stellte er zufrieden fest. Diese sorgten mit Speisen, die von Hot Dogs über Hamburger bis hin zu Kaffee und Kuchen reichten, für ein amerikanisch angehauchtes Ambiente. Entsprechende Musik heizte die Stimmung an, genauso wie die Moderation von Headcoach Charly Zühlsdorf, der auch die Zuschauer perfekt unterrichtete, die bisher wenig mit dieser Sportart zu tun hatten. So fanden alle Spaß an dem sportlichen Spektakel auf dem Feld.

Die Teams, bestehend aus insgesamt 18 Mannschaftsspielern, die unterschiedlich zum Einsatz kamen, rannten unter dem Beifall des Publikums auf das Spielfeld. Begrüßt wurden sie von dem Spalier stehenden Cheerleader-Team T-Pees. Trainerin Lisa Migenda feuerte ihre Mädels an. Und das faire Publikum feierte jeden Spielzug der Teams gebührend. U13-Headcoach Bernd Fengel, der mit seinen Assistenten Lukas Brems, Christian Steffan und René Aumann seine Mannschaft gut eingestellt hatte, konnte jedoch nicht verhindern, dass die als Außenseiter in die Meisterschaft gestarteten Red Skins ihre beiden Spiele verloren. Trotz großer Einsatzbereitschaft mussten sich die jungen Spieler von den erfahreneren Teams geschlagen geben.