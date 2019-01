Spatenstich für Caritas-Erweiterung

Bürstadt.Mit dem ersten Spatenstich zu einem Erweiterungsanbau an das bereits seit 30 Jahren bestehende Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth wurde ein weiterer Grundstein für altengerechtes Wohnen in Bürstadt symbolisch durchgeführt.

Nachdem das Alten- und Pflegeheim 2014 von der Stadt an die Caritas verkauft wurde, die vorab schon der Träger war, wurde die Erweiterung des Altenheims geplant. Bis zum ersten Quartal 2020 werden nun weitere 24 Wohnplätze entstehen. Jeweils zwölf Menschen sollen dann in zwei Wohngemeinschaften auf zwei Etagen leben – in Einzelzimmern und mit einer zentralen Anlaufstelle, die über einen Küchen- und Wohn-Essbereich verfügt.

„Die Grundfläche beträgt zirka 1300 Quadratmeter“, erklärte Architekt und Projektleiter Sebastian Tartter vom Architektur Obermeyer aus Wiesbaden, der das Projekt seit 2017 betreute. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Erweiterungsbau, der durch Gänge mit dem Altbau verbunden sein wird und näher an das Bürgerhaus heranrückt, auf 3 Millionen Euro.

Weitere 3 Millionen werden für den Umbau der Zimmer im „Altbau“ veranschlagt. Denn nach Fertigstellung des Neubaus sollen dort die Doppelzimmer in Einzelzimmer umgebaut werden. An den Kosten beteiligt sich das Land Hessen mit einem Investitionsdarlehen über 3,5 Millionen Euro.

Im Beisein der zahlreichen Ehrengäste gestand Caritasdirektorin Stefanie Rhein unumwunden: „Ich bin schon etwas aufgeregt.“ Ihr Dank galt nicht nur dem Architekturbüro, sondern auch den Mitarbeitern von St. Elisabeth mit Leiter Günther Schwering. Diese hatten die Bewohner bereits informiert und auch auf mögliche Belästigungen durch anstehende Bauarbeiten hingewiesen.

Bürgermeisterin Bärbel Schader nannte den Erweiterungsbau „eine gute Investition in die Lebensqualität von Senioren“. Sie hob die gute Zusammenarbeit zwischen Caritas und Stadt in der Vergangenheit hervor. Auch wenn der Weg nicht immer einfach gewesen sei, so werde die Stadt auch zukünftig als Ansprechpartner verantwortungsvoll mit der Caritas und der Heimleitung im Gespräch bleiben. „Wir werden auch die Bauphase gut überstehen und freuen uns dann schon auf das Richtfest“, drückte sie ihre Freude für das Neubauprojekt aus, das danach bei einem kleinen Umtrunk gefeiert wurde.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019