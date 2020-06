„Spatzen fliegen voller Freude in ihr Nest“

Bürstadt.Endlich ist es wieder soweit: „Alle Spatzen – groß und klein – fliegen wieder zu ihrer Kita.“ Die Kinder und Erzieherinnen vom Bürstädter Spatzennest freuen sich sehr, dass es nun, nach dem monatelangen Lockdown, endlich wieder losgeht.

Auch die katholische Kita Spatzennest beginnt, wie alle Einrichtungen in Hessen, mit einem eingeschränkten Regelbetrieb. „Dass wir bereits jetzt alle Kinder wieder aufnehmen können, ist nur möglich, weil sich drei Erzieherinnen, die zur Risikogruppe gehören, bereiterklärt haben wieder mit Kindern zu arbeiten – trotz Angst vor Ansteckung“, berichtet Spatzennest-Leiterin Fabienne Massoth. „Die Kinder können nur an festgelegten Tagen die Kita besuchen, um Kapazität für alle zu schaffen.“ Die Spatzennestkinder werden in festen Gruppen von 13 Jungen und Mädchen eingeteilt und von je zwei Erzieherinnen betreut. Die Gruppen dürfen sich auch in dem großen Außengelände mit neuer Markise und Pergola nicht mischen.

Auch die vorgegebenen Hygienemaßnahmen wurden bis ins Detail ausgearbeitet. Die Kinder, die bereits vor Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs in der Notbetreuung waren, hätten schon ganz prima gelernt, diese umzusetzen, freuen sich Erzieherinnen. Gemeinsam wurde für alle Kinder ein Plakat und eine Girlande gestaltet, um sie in der Kita endlich wieder willkommen zu heißen. Einigen Jungen und Mädchen fiel es am Anfang schwer, nach so langer Zeit die Kita wieder ohne Eltern zu betreten. „Im Laufe des Tages war es jedoch umso schöner zu sehen, wie viel Freude sie beim Spielen mit ihren Freunden entwickeln“, hat das Team festgestellt. Foti zum Beispiel freute sich sehr, seine besten Freunde wieder zu sehen, rauszugehen zu dürfen und Fußball zu spielen. Auch Christina und Magdalene waren froh, dass es endlich wieder losging. Auf das Malen und Basteln freuten sie sich besonders. Marin aus der Hexengruppe fand es toll, ebenso wie alle anderen, einen Familienschutzengel zu basteln, den er stolz nach Hause tragen durfte.

Aber auch kritische Stimmen unter den Kindern waren zu hören: Zoe meinte, das es blöd sei, dass das Coronavirus überhaupt ausgebrochen ist. Und für Naila ist es nicht schön, dass sie niemanden die Hand geben darf. Um diese Problematik, die die Kinder sehr beschäftigt, altersgemäß aufzuarbeiten, schauen sich die Gruppen unter anderem das Buch „Corona-Krise verstehen – eine Geschichte für Kindergartenkinder“ mit großer Begeisterung und Neugier an. Auch im gemeinsamen Gebet der Zwergengruppe kam der Wunsch nach einem Leben ohne Corona und in die Normalität zum Ausdruck. Die Erzieherinnen und Kinder hoffen nun, dass sich der Alltag in nächster Zeit immer weiter normalisiert. red

