SPD bläst bereits zum Angriff

Bürstadt.Mit markigen Tönen hat die Spitze der Bürstädter SPD ihre Mitgliederversammlung im Ratskeller bereits jetzt auf die Kommunalwahl am 14. März kommenden Jahres eingestimmt. Boris Wenz, Vorsitzender des Ortsvereins, erklärte, die „Minidiktatur“ von Stadtverwaltung und CDU/FDP-Koalition in der Stadtverordnetenversammlung solle beendet werden. Wenz meinte, die Regierungsmehrheit nicke ab, was Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) dem Parlament vorlege.

Die SPD Bürstadt zählt aktuell 76 Mitglieder, die Zahl ist stabil. Zur Versammlung waren 16 Mitglieder gekommen, für deren „zahlreiches Erscheinen“ Wenz sich bedankte. Mut für die Kommunalwahl mache ihm, dass die wenigen Abgänge in den Jahren 2018 und 2019 zum Teil durch sehr junge Neuzugänge ausgeglichen worden seinen. „Ich sehe unsere Chancen gut, lassen Sie uns selbstbewusst in den Wahlkampf ziehen“, sagte Wenz.

Dass die SPD in Berlin mit Olaf Scholz schon einen Kanzlerkandidaten präsentiert habe, bringe die Union im Bund in Zugzwang. Gleichzeitig appellierte der Bürstädter Vorsitzende an seine Berliner Genossen, die Personalie nicht schon wieder im Vorfeld zu zerreden, sondern jetzt einfach einmal zu der Entscheidung zu stehen.

Franz Siegl stieß als Fraktionsvorsitzender ins gleiche Horn wie sein Vorredner. Er forderte mit Blick auf die Kommunalwahl im Frühjahr das Ende der „Abnickerei“ der Verwaltungsvorlagen durch die Koalition. Siegl: „Ich setze auf wechselnde Mehrheiten und den Wettstreit um die besten Ideen – und zwar im Parlament, nicht im Rathaus“.

Dort, ergänzte er, habe sich überdies wohl eine Kultur der Duckmäuserei vor der Chefin breit gemacht. Hier gelte es zu handeln. Der Fraktionssprecher forderte erneut, die Bürger stärker zu hören und ihre Einwände oder Vorschläge ernst zu nehmen.

Die Mitgliederversammlung wählte den 25-jährigen BWL-Studenten und Neuzugang Christoph Leipert einstimmig zum Kassenwart, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Stefanie Indefrey Bürstadt verlassen hat. mas

