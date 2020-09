SPD: Bürstadt soll Ausbildung fördern

Betreuungskräfte für Kitas sind immer mehr gefragt. © dpa

Bürstadt.Soll Bürstadt die Ausbildung zum Erzieher mit Geld aus dem eigenen Haushalt fördern? Die SPD hatte den Antrag im Sozialausschuss gestellt, dass die Stadt Bürstadt selbst Erzieher und Erzieherinnen ausbildet – und bezahlt. Mit dieser Frage wird sich jetzt zunächst der Magistrat beschäftigen.

Das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive laufe aus, damit falle auch die Ausbildungsvergütung ab dem ersten Jahr wieder weg, begründete Franz Siegl, Vorsitzender der SPD-Fraktion, das Anliegen. „Nahezu in jeder Magistratssitzung ist das Erziehungspersonal Thema“, so Siegl. Ohnehin brauche Bürstadt für den neuen Bewegungskindergarten im Bildungs- und Sportcampus in einigen Jahren neue Mitarbeiter. Der SPD-Politiker zitierte zudem die Bertelsmann-Stiftung, nach deren Prognose schon heute bundesweit 100 000 Fachkräfte in den Betreuungseinrichtungen fehlen. Bürgermeisterin Bärbel Schader hielt allerdings dagegen: „Wir haben keinen Fachkräftemangel.“ Ganz im Gegenteil landeten wöchentlich Bewerbungen auf ihrem Schreibtisch, auch explizit für den geplanten neuen Kindergarten. Für die Ausbildung ab dem ersten Jahr müssten Mitarbeiter der Einrichtungen allerdings eigens frei gestellt werden. „Mit unserem Personal sehe ich das nicht.“ Reinhold Tremmel (CDU) führte die Kosten ins Feld: „Wer soll das bezahlen?“ Siegls Antwort: „Der Steuerzahler, wie vieles andere auch.“

CDU-Abgeordneter Gerhard Weitz zeigte sich dem Vorschlag gegenüber allerdings aufgeschlossen. „Es ist beschämend, dass diese Berufsgruppe in Deutschland so schlecht gestellt ist“, schimpfte er. Dass viele Auszubildende auf Bafög oder Zuschüsse aus dem Elternhaus angewiesen sind, ist für ihn ein unhaltbarer Zustand. Er denkt über andere Möglichkeiten der Unterstützung nach, etwa einen städtischen Wohnraumzuschuss. „Wir können als Kommune zur Wertschätzung des Berufs beitragen“, bekräftigte Philipp Ofenloch (SPD).

Der Antrag fand schließlich in abgewandelter Form breite Zustimmung: Der Magistrat soll zunächst über eine Förderung beraten, gegebenenfalls einen Vorschlag erarbeiten und zur Entscheidung zurück in den Ausschuss geben. Bis auf die FDP stimmten alle Mitglieder des Gremiums zu. sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.09.2020