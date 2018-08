SPD desolat

Die SPD in Bürstadt hat sich in einem desolaten Zustand festgefahren. Da agiert einerseits eine zumeist erfolgreiche Koalition aus CDU und FDP mit einer zupackenden (CDU-) Bürgermeisterin an der Spitze, sie nehmen Sozialdemokraten wie Grünen auch noch auf deren klassischen politischen Feldern die Butter vom Brot. Und da ist Franz Siegl, der Mann, der die SPD in Bürstadt verkörpert. Und sie

...