SPD kritisiert Entscheidung zur Feier

Bildung

Bobstadts Schulleiterin: Wir freuen uns auf die Kinder

„Ich freue mich darauf, dass wir wieder öffnen dürfen und so viel Normalität wie möglich haben!" Susanne Kaul, Leiterin der Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt will am Montag, 7. Dezember, alle Klassen vor Ort begrüßen.