SPD lehnt Haushalt ab

Bürstadt.In Sachen Haushalt lag dem Bürstädter Haupt- und Finanzausschuss eine neue Vorlage mit aktuellen Zahlen der Steuerbehörde vor. „Die Senkung der Kreisumlage macht sich für Bürstadt mit rund 130 000 Euro bemerkbar“, so die Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Alle Redner fassten sich aufgrund der Corona-Situation kurz. Levin Held (CDU) beurteilte den Haushalt als positiv und signalisierte die Zustimmung der Christdemokraten. Die SPD hingegen machte keine Aussagen zu dem Zahlenwerk. „Wir lehnen diesen Haushalt ab, weil er in keiner Weise unseren Vorstellungen entspricht“, so Lothar Ohl. Kritik daran kam von Alexander Bauer (CDU): „In diesem Haushalt werden die Beschlüsse der Stadtverordneten abgebildet, also auch Ihre. Wenn man das will, kann man dem Haushalt zustimmen.“

Bauer sprach die 2,5 Millionen Euro für Personalausgaben an. Die resultieren unter anderem aus weiteren Leuten für die Grünanlagen und das Bauamt. „Wir haben uns dafür entschieden, dass die Anlagen besser gepflegt werden sollen und dass Bauanträge schneller bearbeitet werden. Das hat dazu geführt, dass sich die personelle Situation ändert“, erklärte Bauer. Die Mehrheit von CDU und FDP empfahl das Zahlenwerk für die Stadtverordnetenversammlung. SPD und Grüne stimmten dagegen.

Diskussion um Vereinsförderung

Der Arbeitskreis für Vereinsförderrichtlinien hatte Vorschläge erarbeitet, die Ursula Cornelius (CDU) vorstellte. Unter anderem waren in diese Vorschläge mehrere gemeinsame Anträge von FDP und CDU eingeflossen. Ergebnis war, dass der Arbeitskreis keine Förderung für die Zahlung der wiederkehrenden Straßenbeiträge empfiehlt.

Die einzige Möglichkeit für die Vereine, Aktionspunkte (AP)zu sammeln, war in diesem Jahr die „Aktion Saubere Landschaft“ gewesen, denn sowohl der Frühjahrsmarkt als auch das Stadtfest waren ausgefallen. Daher war die Empfehlung, die Punkte der „Sauberen Landschaft“ von 2019 nochmal mitzuzählen. Insgesamt sollen die Aktionspunkte aus den Jahren 2017 bis 2019 zusammengezählt und ein ermittelter Durchschnittsbetrag an die Vereine gezahlt werden. Die IG Wanderfreunde hat sich bereit erklärt, die Pflege der Sitzbankgruppen zu übernehmen, die laut Arbeitskreis neuerdings mit Punkten versehen wird.„Mit den Aktionspunkten sollen für die Vereine Anreize geschaffen werden, sich gesellschaftlich zu engagieren. Gerade in Bürstadt, wo man von den Vereinen lebt, sollte man denen, die in Not geraten sind, helfen, diese Zeit zu überbrücken“, äußerte sich Hans-Georg Gött (SPD). Das war denn auch die Meinung der anderen Ausschussmitglieder und so fiel die Empfehlung einstimmig aus.

Kanalgebühr bleibt stabil

Die Kanalbenutzungsgebühren und Gebühren für das Einleiten von Niederschlagswasser werden sich für 2021 nicht erhöhen. „Es ist erfreulich für die Bürger, dass es zu keinen Mehrbelastungen kommt“, erklärte Dr. Gerhard Weitz (CDU). Gött hatte noch Rückfragen zu einem Übertrag aus dem zurückliegenden Jahr, da es für ihn so aussah, als ob dieser die Ursache dafür wäre, dass die Gebühren nicht stiegen. Ralf Kohl vom Kämmereiamt erklärte, dass nicht zu 100 Prozent so sei und man diesen Übertrag für die kommenden Jahre nicht voraussehen kann. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020