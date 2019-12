SPD schreckt vor Größe der Investitionen zurück

Bürstadt.Der Haushalt der Stadt Bürstadt stand im Mittelpunkt der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. 17,6 Millionen Euro soll der Bildungs- und Sportcampus kosten, wenn das komplette Konzept umgesetzt wird. 1,5 Millionen Euro hat die Stadt Bürstadt in den Haushalt 2020 für dieses ehrgeizige Projekt eingestellt. Insgesamt belaufen sich die Investitionen der Stadt auf rekordverdächtige 14,4 Millionen Euro – für Kanal, Kläranlage, den Umbau des Bahnhofsumfelds, den neuen Betriebshof und die Ausstattung der Feuerwehr, um die anderen dicken Brocken zu nennen.

Während die CDU davon ausgeht, dass die Stadt Zins und Tilgung für die nötigen Darlehen erwirtschaften kann, zögert die SPD und enthält sich bei der Abstimmung über den Haushalt im Haupt- und Finanzausschuss. Die Genossen wollen noch Bedenkzeit bis zur Sitzung des Stadtparlaments am 18. Dezember. Grünen-Politiker Uwe Metzner lehnt den Haushalt bereits im Ausschuss ab. Beim Investitionsplan enthalten sich SPD und Grüne. Dem Plan der Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft (BGE) stimmen die Genossen zu, Grünen-Chef Metzner ist auch hier dagegen.

SPD-Fraktionschef Franz Siegl äußert gar nicht so viele Bedenken wegen der Zinsbelastung. Die sei in der Tat zu vernachlässigen. Ihm bereiten die sogenannten Lebenszykluskosten, also der Unterhalt der geplanten Sport- und Grünanlagen auf dem Campus sowie die damit verbundenen Abschreibungen, die die SPD auf rund 500 000 Euro pro Jahr beziffert, Sorgen. Das entspreche einer Erhöhung der Grundsteuer B um 100 Punkte. In der Tat sieht der Haushalt eine Anhebung der Gewerbe- und der Grundsteuer vor. Die Grundsteuer A für forst- und landwirtschaftliche Betriebe soll von 350 auf 370 Prozent steigen, die für Grundsteuer B für bebaute Grundstücke von 430 auf 490 Prozent und die Gewerbesteuer von 360 auf 380 Prozent steigen. Hans-Georg Gött (SPD) will noch einmal über die Höhe der Steigerung diskutieren. Darauf gehen CDU und FDP jedoch nicht ein und empfehlen die Hebesatz-Satzung mit ihren fünf Stimmen gegen die vier Stimmen von SPD und Grünen.

Längere Diskussionen gab es auch um die wiederkehrenden Straßenbeiträge. Da sich die geplanten Bauvorhaben in Bobstadt verzögert haben, hat die Stadt für 2019 keine Beiträge eingezogen. Nun werden im kommenden Jahr die Summen für 2019 und 2020 fällig. Die Stadt will prüfen, ob ein Teil zu Jahresanfang und ein Teil zum Jahresende eingezogen wird, um die Belastung zu verteilen. Außerdem stimmten die Ausschuss-Mitglieder der geänderten Satzung zu, die nun bei den Beiträgen die tatsächliche Bebauung berücksichtigt, auch wenn weniger Stockwerke gebaut wurden als der Bebauungsplan erlaubt.

Schulkindbetreuung wird teurer

Um fünf Prozent steigen sollen die Gebühren für die Schulkindbetreuung. Damit will die Stadt die Tariferhöhungen teilweise auffangen. Dann kostet die Betreuung von 7.30 bis 15 Uhr ab 1. August monatlich 95 Euro statt bisher 93 Euro und die Betreuung von 7.30 bis 16 beziehungsweise 17 Uhr 121 Euro statt bisher 115 Euro. Der Frühdienst von 7 Uhr bis 7.30 Uhr kostet dann 21 Euro statt bisher 20 Euro.

Informiert wurde der Ausschuss über die Fortführung des Angebots von Leihfahrrädern des VRN. „Unser Vertrag läuft noch zwei Jahre und soll so fortgesetzt werden“, erklärte Schader. Allerdings will die Stadt die Station am Bürstädter Marktplatz aufgeben und an den Bobstädter Bahnhof verlegen. Das kostet einmalig 260 Euro.

