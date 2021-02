SPD und CDU streiten über Bürgerbeteiligung

Bürstadt.Bürstadt. Mit einem Zehn-Punkte-Programm will die SPD die Bürgerbeteiligung in Bürstadt stärken. Dass sie damit so kurz vor der Kommunalwahl kommt, kritisierte die CDU scharf. Philipp Ofenloch fand, als gewählter Stadtverordneter könne er jederzeit Anträge stellen - und den zur Bürgerbeteiligung hatte er so ähnlich schon einmal vorgebracht.

Seine Ideen sind vielfältig: Von einem

...