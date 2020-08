SPD will Erzieher anlocken

Bürstadt.Um den Bau des neuen Bewegungskindergartens auf dem geplanten Bildungs- und Sportcampus in Bürstadt geht’s in der öffentlichen Sitzung des Sozialausschusses am Dienstag, 25. August, 19.30 Uhr, im Bürgerhaussaal. Vom Planungsbüro Drees & Sommer, das die Stadt bei dem Großprojekt begleitet, wird Frank Bornmann den Kommunalpolitikern dazu Auskunft geben.

Auf der Tagesordnung steht ferner ein Beratungsangebot der EUTB – eine Abkürzung für Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung – Bergstraße. Diese berät Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen und will den Bürstädtern das Projekt vorstellen.

Außerdem geht es auf Antrag der SPD um eine Fachkräfteoffensive für Erzieher. Die Sozialdemokraten finden, die Stadt müsste selbst initiativ werden, um ausgebildete Erzieher zu finden. Sie schlägt daher vor, ein Ausbildungsprogramm zu entwickeln und den Azubis ab dem ersten Tag Lohn zu zahlen. Denn häufig seien sie auf BaföG oder private Unterstützung angewiesen.

Interessierte Bürger sind willkommen. Sie können unmittelbar vor Beginn der Sitzung Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung stellen. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 24.08.2020