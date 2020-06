SPD will in die Pedale treten

Bürstadt.Die Bürstädter SPD-Fraktion ruft dazu auf, sich an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ zu beteiligen. Dabei sammeln Teams über drei Wochen so viele geradelte Kilometer wie möglich für ihre Stadt. Die Aktion ist im Mai angelaufen und geht noch bis 31. Oktober – wegen der Corona-Krise ausnahmsweise einen Monat länger als in den Vorjahren. In Lampertheim läuft die Aktion bereits (wir haben berichtet).

Die SPD setzt sich für eine offizielle Teilnahme Bürstadts ein und will deshalb einen Beschluss im Stadtparlament erreichen: Die Stadtverwaltung soll den Auftrag erhalten, noch in diesem Jahr einen dreiwöchigen Aktionszeitraum festzulegen und öffentlichkeitswirksam für die Teilnahme am Projekt zu werben.

Bessere Lebensqualität

Für die SPD gibt es viele gute Gründe, den Radverkehr in der Stadt zu fördern: „Radfahren ist gesund und schont die Umwelt“, führt Fraktionsmitglied Philipp Ofenloch auf. Als „ideale Ergänzung“ zum öffentlichen Nahverkehr trage das Rad erheblich zu einer guten Lebensqualität in Bürstadt und der Region bei. Eine gute Infrastruktur sieht er als Basis für eine Radverkehrsförderung. Ebenso wichtig – und vergleichsweise kostengünstig – sei zudem eine emotionale Herangehensweise an das Thema Radverkehr und die Förderung von Fahrradkultur.

Das Klima-Bündnis, ein kommunales Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, habe die Kampagne Stadtradeln gestartet. Dabei sollen Menschen spielerisch dazu angeregt werden, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das Klima-Bündnis zeichnet die fahrradaktivsten Kommunalparlamente und die Kommunen mit den meisten Radkilometern aus. Zusätzlich zum Wettbewerb können sogenannte Stadtradel-Stars ernannt werden. Auch dafür macht sich die SPD stark. „Stadtradel-Stars dürfen 21 Tage am Stück kein Auto von innen sehen“, erläutert Ofenloch. Mitglieder der kommunalen Parlamente oder andere Personen des öffentlichen Lebens seien besonders dazu aufgerufen, ihre Kommune in besonderer Weise zu repräsentieren.

App zählt Kilometer

Über eine eigene App können die geradelten Strecken einfach per GPS getrackt werden, die App schreibt die Kilometer den teilnehmenden Teams sowie der Heimatkommune gut. In der Ergebnisübersicht kann eingesehen werden, wo das eigene Team und die Kommune stehen. Per Team-Chat können sich die Teammitglieder auch zu gemeinsamen Touren verabreden. Darüber hinaus können in der Stadtradeln-App Schlaglöcher oder eine riskante Verkehrsführung gemeldet werden. red

