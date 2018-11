SPD will kostenfreie Notbetreuung

Die Spielplätze sollen digital über den Familienbericht zu finden sein. © Nix/a

Bürstadt.Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader stellte im Sozialausschuss den Familienbericht vor. Er soll später auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden. „Wir haben viele Stellen angefragt, aber nicht von allen Organisationen eine Rückmeldung bekommen“, führte die Bürgermeisterin aus. Der Bericht enthält statistische Einwohnerzahlen, Möglichkeiten für die Kinderbetreuung und einen Überblick über die Schullandschaft, Angebote von Vereinen und Betätigungsmöglichkeiten für Senioren.

„Wenn es Änderungen gibt, wollen wir diese im Bericht aufnehmen. Deswegen präsentieren wir ihn in digitaler Form“, erklärte Schader. Michael Sonnenberg (CDU) ist es wichtig, dass die Angebote von Vereinen für Jugendliche und die Ferienspiele mitaufgenommen werden. Zudem fehle der Kulturbeirat. Sabine Hofmann (Grüne) vermisste die Spielplätze, da nur die alla hopp!-Anlage aufgeführt sei. Eine Übersicht über alle Spielplätze werde für die neue Webseite vorbereitet und dann ein Link in den Bericht eingefügt, kündigte Schader an.

SPD-Fraktionschef Franz Siegl kritisierte, dass zwar die Daten vorhanden seien, aber zu wenig gedeutet würden. Über die Lage und die Entwicklung der Familien in Bürstadt sei keine Aussage getroffen worden. Dem pflichtete CDU-Vorsitzender Alexander Bauer bei. „Das Skelett ist da, jetzt muss es nur noch mit Fleisch gefüllt werden. Die Daten, die da sind, müssen interpretiert werden“, so Bauer. Die Bürgermeisterin versprach eine Überarbeitung und will das Ergebnis dann den Parteien zumailen.

Beirat soll darüber diskutieren

Die SPD fordert, dass die Stadt eine kostenlose Betreuung für Kindergartenkinder in den Ferien anbietet. Denn sie bekomme für jedes Kind zwischen drei und sechs Jahren rund 136 Euro pro Monat vom Land, so Siegl. Die Notbetreuung, die auch von konfessionellen Kitas angeboten werde, koste 10 Euro am Tag. „Das muss zum Angebot einer kinderfreundlichen Stadt gehören, sonst bereichert sich Bürstadt“, meinte Siegl.

Dem widersprach Bauer: Mit der Summe vom Land seien längst nicht alle Kosten abgedeckt. Deshalb bewertete er Siegls Argumentation als hanebüchen, so etwas zu denken. „Die Stadt investiert rund vier Millionen Euro in die Kitas. Schließzeiten werden schon bei der Anmeldung mitgeteilt. Eine zusätzliche Leistung bedeutet auch eine zusätzliche Gebühr“, erklärte er. Philipp Ofenloch (SPD) führte aus, dass die Notbetreuung früher kostenfrei war und von mehr Familien in Anspruch genommen wurde als jetzt.

„Das ist eine freiwillige Leistung, die es in vielen Großstädten nicht gibt. Es geht um die Mitarbeiter, die in dieser Zeit ihren Urlaub nehmen, damit sie im August wieder da sind, wenn viele neue Kinder kommen“, betonte die Bürgermeisterin. Es wurde beschlossen, die Diskussion mit den Ergebnissen von dieser Sitzung noch mal an den Kindergartenbetreuungsbeirat zu verweisen. cid

