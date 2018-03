SPD will Unterlagen prüfen

Anzeige

Bürstadt.„Die Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum waren ein voller Erfolg.“ Darin sind sich alle Parteien in Bürstadt einig – auch im Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstagabend. Streit gibt es trotzdem. Denn die Sozialdemokraten wollen ganz genau wissen, was das Fest im Einzelnen gekostet hat. „Sie hatten uns höchstmögliche Transparenz bei der Abrechnung zugesagt, aber wir sind nicht zufrieden mit Ihren Antworten auf unsere Fragen“, kritisierte Hans-Georg Gött (SPD). Darum beantragte Fraktionschef Franz Siegl einen Akteneinsichtsausschuss.

Bürgermeisterin Bärbel Schader und Kämmerer Ralf Kohl lehnten sich daraufhin demonstrativ im Stuhl zurück und sagten unisono: „Darauf freuen wir uns! Gar kein Problem.“ Und Kohl schob die drei dicken Aktenordner auf dem Tisch noch ein Stück nach vorne. Die Opposition schimpfte weiter und bezeichnete die Aufstellung der Kosten, die das Rathaus vorgelegt habe, als „viel zu lapidar“. Gött fügte hinzu: „Es stehen Dinge im Raum, die muss man klar stellen.“ Welche das genau sind, deuteten die Genossen nur an.

Akteneinsichtsausschuss Einen Akteneinsichtsausschuss kann jede Fraktion oder ein Viertel der Stadtverordneten beantragen. Über den Antrag der SPD wird das Parlament in der Sitzung am Mittwoch, 7. März, 19.30 Uhr, abstimmen. In Bürstadt gab es seit vielen Jahren keinen solchen Ausschuss. Die Größe und Zusammensetzung des Ausschusses legt die Stadtverordnetenversammlung fest. Meist orientiert man sich dabei an den Kräfteverhältnissen der Fraktionen in den Ausschüssen, berichtet Bürgermeisterin Bärbel Schader. Im Ausschuss sollen die Akten zum Thema Stadtjubiläum offengelegt werden. Fragen können die Mitglieder ausschließlich an den Magistrat – mit Bürgermeisterin Bärbel Schader an der Spitze – stellen. cos

Ein Defizit von 3360 Euro nennt die Verwaltung in ihrer Kostenaufstellung. „Aber dabei bleibt es doch nicht“, ist Siegl überzeugt. Er will wissen, wieso die Auftaktveranstaltung, die Tanzshow „Pasión de Buena Vista“ im Januar, sowie die Überstunden der Rathausmitarbeiter auf der Liste fehlen. Laut Schader hat die Verwaltung die Feierlichkeiten jedoch in ihrer Arbeitszeit gestemmt. „Diese interne Leistungsverrechnung kann ich nicht abbilden.“