Anzeige

Bürstadt.Kürzlich fand in den Niederlanden das dritte Turnier der Five Nations in Cadier en Keer statt. Vom PBC Bürstadt waren vier Schützen vertreten. Aus vielen europäischen Ländern waren Sportler für dieses Spektakel in einem Steinbruch angereist. Auch waren wieder DSB-Schützen vertreten.

Bei angenehmen 22 Grad begann das Turnier am ersten Tag um 10 Uhr morgens. Bei unterschiedlich bekannten und unbekannten Entfernungen wurde auf 24 Scheiben geschossen. Dieses Mal war der Parcours gemischt aufgestellt, so dass man nicht wusste, ob eine bekannte oder unbekannte Entfernung als nächstes kam. Der Parcours verlief über sechs Kilometer mit steilen Bergauf- und Bergab-Passagen, die der Kondition viel abverlangten. Zudem stiegen die Temperaturen bis 26 Grad. Dabei musste man dementsprechend auch steil im Hang die Pfeile sicher ins Ziel bringen. Nach einem recht erfolgreichen, aber anstrengenden Parcours konnten die Schützen den Tag beenden.

Am zweiten Tag begann das Turnier schon um 9 Uhr bei schwülwarmen 24 Grad, da viele Schützen eine weite Heimreise noch vor sich hatten. Da der Parcours für jeden Tag in eigene Bereiche – gelb und rot – aufgeteilt war, mussten die Schützen nun einen anderen Parcours als am Vortag durchlaufen. Dieser war ebenfalls sechs Kilometer lang. Der Schwierigkeitsgrad war gleich. Teilweise waren die Bergauf- und Bergab-Passagen steiler, so dass man all sein Können zeigen musste.