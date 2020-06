Spende als Dank für Hilfe

Bürstadt/Biblis.Die Bürgerstiftung Biblis freut sich, das ehrenamtliche Engagement der Tafel Bürstadt zu unterstützen. „Gerade in der momentanen Krise, sind Familien aber auch alleinstehende Menschen mehr denn je auf diese Hilfe der Tafel angewiesen“, darin waren sich Britta Spatz von der Bürgerstiftung Biblis und Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin vom Diakonischen Werk, einig.

Britta Spatz betont darüber hinaus, dass es sehr wichtig sei, sich bei der Tafel auf die Unterstützung vieler Ehrenamtlicher verlassen zu können, die die gesamte Abwicklung der Lebensmittelausgabe mit viel Herzblut organisieren. Die ehrenamtliche Teamleiterin Alice Elsinger erläutert in diesem Zusammenhang, welche großen zusätzlichen Herausforderungen durch die Corona-Krise auch in der Tafelarbeit zu bewältigen sind, zum Beispiel dere Einsatz von genügend Helfern oder die Gewährleistung von Gesundheitsschutz für Helfer und Kunden durch restriktive Hygienekonzepte. Dabei sind auch viele Helfer aus Biblis eine wichtige Stütze für den Tafelbetrieb in diesen schwierigen Zeiten.

Mit einer Spende in Höhe von 500 Euro möchte die Bürgerstiftung Biblis sich bei allen ehrenamtlichen Helfern bedanken und hofft, einigen Menschen so helfen zu können. Da es in Biblis keine eigene Tafel gibt, freut sich die Bürgerstiftung sehr darüber, dass auch viele Menschen aus Biblis, insbesondere Kinder, die Unterstützung der Tafel in Bürstadt in Anspruch nehmen können. Zur Zeit unterstützt die Tafel Bürstadt 70 Personen aus Biblis, die Hälfte davon sind Kinder.

Beide Einrichtungen konnten in diesem Jahr ihr Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen, aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht feiern. Umso mehr freuen sich die Bürgerstiftung und die Tafel mit dieser Spendenübergabe ein klein wenig ihre Jubiläen zu würdigen. Beide freuen sich darauf, noch viele Jahre gemeinsam Menschen in der Region unterstützen können. red

© Südhessen Morgen, Montag, 22.06.2020