Anzeige

In den vorbereiteten Texten, die in einem kleinen Heft zusammengefasst waren, stand viel Wissenswertes über Land und Leute. Die Teilnehmerinnen des Gottesdienstes lasen daraus abwechselnd vor. So hörten die Frauen von Alima, einer jungen Ureinwohnerin. Sie ist stolz darauf, im Einklang mit der Natur zu leben, die vieles bereithält, was zum Leben gebraucht wird.

Auf Plantagen gearbeitet

Die Frauen erfuhren auch von Mei Ling, deren Vorfahren aus China kamen und in den Plantagen an der Küste gearbeitet haben. Inzwischen besitzen sie – wie viele Chinesen in Surinam – einen eigenen Gemüseladen. Auch chinesische Restaurants gibt es jede Menge.

Muyingas Vorfahren kamen aus Afrika und waren Sklaven, bis sie von den Plantagen ins Landesinnere flohen. In eigenen Dörfern konnten sie endlich frei leben. Andere Surinamesen haben Eltern, deren Vorfahren aus Europa und aus Afrika stammen. Aber auch aus Indien und Indonesien kamen einst viele Arbeiter, nachdem die Sklaverei abgeschafft war. Auf den Plantagen werden unter anderem Kaffee, Baumwolle, Kakao, Tabak, der Farbstoff Indigo und Zuckerrohr produziert.

Im Gottesdienst dankten die Frauen dafür, dass in Surinam alle Menschen ihren Glauben leben und verschiedene Religionen Seite an Seite ihren Gott verehren können. „Zum Beispiel stehen in Paramaribo Moschee und Synagoge direkt nebeneinander“, berichtete einer der Sprecherinnen.

Andrea Zeilfelder spielte auf dem Keyboard die neuen Lieder zum Weltgebetstag. Dabei wurde sie von Johanna Tausch auf der Violine begleitet. Ein kleiner Chor unterstützte die Frauen beim Singen.

Im Anschluss gab es ein gemeinsames Essen, für das im Vorfeld schon Tische und Stühle aufgestellt wurden. Die Teilnehmerinnen hatten verschiedene Dips vorbereitet, darunter Guacamole aus Avocados. Dazu gab es Brot und Frühlingsrollen. „Wir haben Tee und jede Menge Ginger Ale, das wird sehr oft in Surinam getrunken“, berichtete Iris Held. cid

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.03.2018