Bürstadt.Die katholische Kirchengemeinde St. Michael lädt am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, zum Pfarrfest ein. Der traditionelle Bazar rund um den Kirchturm ist ein beliebter Treffpunkt für die Bürstädter und ihre Gäste. Wie in jedem Jahr feiert die Kirchengemeinde samstags einen Gottesdienst zur Eröffnung. Dieser beginnt am 1. September um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael. Es werden wieder viele Helfer benötigt. Hilfe erbittet die Kirchengemeinde auch für die Haussammlung. Die Listen liegen im Pfarrgruppenbüro bereit. Das Tombola-Team freut sich über Sach- oder Geldspenden, die bis zum 24. August im Pfarrgruppenbüro oder bei den folgenden Adressen abgegeben werden: Dorothee Montag, Nibelungenstraße 91, 06206/7 57 92, und Rita Klöpsch, Augustinerstraße 14, 06206/85 66. Das Tombola-Team holt Tombola- und Kuchenspenden auf Wunsch zuhause ab. Ein Anruf bei den genannten Ansprechpartnern genügt. red