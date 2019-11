Spendengeld hilft durch schwierige Zeiten

Bürstadt.Die Schuldnerberatung der AWO Bergstraße Soziale Dienste besteht sein 25 Jahren. Genauso lange unterstützen die Sparkassen aus dem Kreisgebiet, Worms-Alzey-Ried, Starkenburg und Bensheim, die Arbeit der Schuldnerberatung mit jährlichen Spenden. „Einen solch dauerhaften Partner zu haben, ist nicht selbstverständlich. Das Spendengeld war in den vergangenen Jahrzehnten oft überlebenswichtig“, betonte Peter Kellermann, Leiter der Schuldner- und Insolvenzberatung. 14 500 Euro übergaben die Geldinstitute nun erneut an die Beratungsstelle. Ort des Geschehens war die Erich Kästner-Schule in Bürstadt. Hier hält die AWO auch Schulungen zur Schuldenprävention ab.

Zum 25. Geburtstag der Schuldnerberatung blickte Kellermann auf bewegte Jahre zurück, die geprägt waren von ganz unterschiedlichen politischen Entscheidungen. Oftmals fielen Zuschüsse von Kreis oder Land komplett weg, nur Spendengeld blieb übrig. Zwischenzeitlich sollte die Beratung nur noch Menschen mit Sozialleistungsbezügen angeboten werden.

Wichtiger Kernbereich

„Für alle anderen konnten wir nur noch eine Erstberatung anbieten und ihnen eine Art Notfallpaket zur Hand geben“, erinnerte sich Kellermann. In solchen Zeiten seien die Spendengelder der Sparkassen enorm wichtig gewesen, stellte Kellermann fest. Im Durchschnitt belaufe sich die jährliche Summe auf etwa 15 000 Euro.

Seit 1994 bietet die AWO die Beratungsstelle für Schuldner an. Hinzu kam 1999 die Insolvenzberatung im Kreis Bergstraße. Dabei würden etwa tausend Menschen im Jahr auf ihrem Weg aus den Schulden unterstützt. Dazu gehören das Aufarbeiten der konkreten Verschuldungssituation, Verhandlungen mit Gläubigern, Begleitung während der Schuldenregulierung, besonders auch im Rahmen eines Insolvenzverfahrens. „Die Arbeit mit Menschen, die aus eigener Kraft nicht mehr aus ihrer Situation kommen, stellt weiterhin einen wichtigen Kernbereich für die AWO Bergstraße dar“, machte AWO-Geschäftsführer Sebastian Parker deutlich. „Wir erbringen diese Leistung in einer allgemeinen Beratungsstelle für überschuldete Bürger des Kreises sowie in zwei Jobcentern für Empfänger vom Arbeitslosengeld II.“

Junge Leute im Blick

Vor zehn Jahren kam dann noch die Präventionsarbeit hinzu. Dabei sollen Jugendlichen lernen, wie sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zurechtkommen können, wie sie Überschuldungskriterien erkennen und entsprechend vorbeugen.

Das Spendengeld der Sparkassen kann seit einigen Jahren komplett für die Präventionsarbeit eingesetzt werden. „Uns hat das Projekt Schuldnerberatung von Anfang an überzeugt, eine wichtige und nachhaltige Arbeit. Hierzu gehört auch die Präventionsarbeit, damit junge Menschen nicht in die Schuldenfalle geraten“, erläuterte Vorstandsmitglied Wolfhard Hensel von der Sparkasse Worms-Alzey-Ried. Dem stimmte Kollegin Marina Desch ebenso zu wie Detlev Pfeiffer von der Sparkasse Bensheim sowie Sandra Vöglin von der Sparkasse Starkenburg. Das Engagement soll auch in Zukunft weitergeführt werden.

