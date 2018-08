Anzeige

Bürstadt.Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 9. August, kurz nach 19 Uhr in Bürstadt in der Schulstraße auf Höhe der Hausnummer 30 ereignet. Der Unfallverursacher kam die Schulstraße aus Richtung Gartenstraße entlang und fuhr gegen einen geparkten Seat Ibiza, bei dem durch den Zusammenstoß der linke Außenspiegel abgerissen wurde. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort. Gesucht werden zwei Zeugen, die laut Polizei den Unfall beobachtet haben und ein weiterer Zeuge, der vor Ort auch die letzten zwei Zahlen des Kennzeichens genannt hat. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Lampertheim, Telefon 06206/9 44 00 zu melden. Dort werden auch weitere Hinweise entgegengenommen. kur/pol