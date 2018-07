Anzeige

Bürstadt.Sorgt der spektakuläre Wimbledon-Sieg von Angelique Kerber für einen neuen Tennis-Boom? Horst Saam (kl. Bild), Vorsitzender des Bürstädter Tennisclubs (TC) lacht. Natürlich hat er jedes Spiel von „Angie“ am Fernseher verfolgt – mit anderen Fans des weißen Sports. Und zwar „mit großer Spannung, das war wunderbar!“ Doch er bezweifelt, ob sich das auch positiv auf den TC auswirken wird.

„Sie war ja schon mal die Nummer eins, damals hatten wir uns einen großen Effekt erhofft, das hat aber nicht gezogen“, sagt Saam. Denn schon 2016 gewann Kerber die US Open und die Australian Open. Saam will die Ferien abwarten, ob dann vermehrt Jugendliche auf die Plätze kommen. Einen deutlichen Mitgliederzuwachs hat er bereits ohne Kerbers Erfolg: „Wir haben mehr als 30 Neueintritte im letzten halben Jahr“, freut sich der Vorsitzende. „Wir waren mal bei 350 Mitgliedern, inzwischen sind es 405, darüber sind wir natürlich sehr froh.“ Gerade in den vergangenen zwei Wochen seien acht neue Interessenten da gewesen.

Boom in den 80er Jahren

Woran das liegt, und ob Tennis in Deutschland tatsächlich wieder mehr in den Fokus rückt, kann Saam noch nicht sagen. „Auf jeden Fall haben wir von der Schließung der benachbarten Tennishalle profitiert, denn die zwei Außenplätze dort stehen nicht mehr zur Verfügung.“ Die Halle wurde in einen Indoorspielplatz für Kinder umgewandelt. Etwa ein Dutzend Hobbyspieler sei deshalb zum TC gekommen, weil sie weiterhin ihren Sport ausüben wollten.