Spiele auf rotem Sand

Bobstadt.Während die Profis aktuell ihren Sandplatzkönig bei den French Open in Paris küren, fanden hierzulande die Jugendkreismeisterschaften im Tennis statt. In Hüttenfeld und Zwingenberg waren am vergangenen Wochenende die besten Bergsträßer Nachwuchsspieler auf der Jagd nach dem Titel und gaben ihr Bestes.

Für Bobstadt war in der Konkurrenz der U12m Kai Louis Barmann am Start. Nach einer Niederlage im Hauptfeld erreichte er das Finale der Nebenrunde und schaffte im zweiten Satz fast noch die Wende. Letztendlich musste er sich nach dem 0:6 und 4:6 mit Platz zwei in der Nebenrunde begnügen.

Bei den U14m waren für Bobstadt David Patzina, Bastian Wenzel und Henrik Zahner im Einsatz. Patzina hatte in der ersten Runde bereits einen starken Gegner und musste diesem Tribut zollen. Wenzel und Zahner konnten das Viertelfinale erreichen, mussten sich dort aber ihren gesetzten Gegnern geschlagen geben.

Harte Gegner

In der höchsten Altersklasse, der U18m, traten für Bobstadt Mika Willwohl und Marcus Zahner an. Beide hatten allerdings eine schwere Auslosung und konnten die zweite Runde nicht erreichen. In der Nebenrunde konnten sie sich dann aber gegen ihren Konkurrenten durchsetzen. Im Bobstädter Nebenrundenfinale hieß es am Ende 6:2/ 6:3 für Willwohl. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.06.2019