Bürstadt.Für den SV OG Favorit gehört es schon zur Tradition, einen Beitrag zu den Ferienspielen zu leisten. Denn das wissen die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren: Bei den Schäferhundefreunden sind die Hunde die Stars. So konnten Vereinsvorsitzender Rudi Killmaier und seine zehn Helfer 20 Kinder auf der Anlage an der Lorscher Straße begrüßen.

Fünf ihrer eigenen Hunde hatten die Helfer mitgebracht. Darunter die Schäferhündin Stella. Sie hatte mit vier weiteren Fellnasen bei einer kleinen Vorführung gezeigt, was ein trainierter Hund alles kann. Brav und folgsam hatten sich die Hunde hingesetzt oder hingelegt. „Natürlich durften die Kinder die Hunde mit Leckerlis verwöhnen“, berichtete Killmaier. Doch an dem heißen Sommertag durften die tierischen Lieblinge nicht so lang in der Sonne bleiben. „Es geht nicht anders“, bedauerte Killmaier. Denn für ihn steht das Wohl der Tiere immer an oberster Stelle. Doch das verstanden die Kinder nur zu gut.

Zudem hatten die Helfer – dem Verein gehören 30 Mitglieder an – viele Freizeitspiele mit auf die Anlage gebracht. So durfte unter den schattigen Bäumen Federball gespielt werden. Aber auch Kegeln, Dosenwerfen und große Seifenblasen pusten standen auf dem Vergnügungsprogramm.