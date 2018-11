Biblis.Gegen den in Bestbesetzung angereisten Tabellenführer SK Fürth konnten die Bibliser Denksportler am zweiten Spieltag der Bezirksoberliga im Schachbezirk 10 (Bergstraße) gut mithalten, mussten am Ende aber eine 3:5-Niederlage einstecken. Ein Brett mussten die Bibliser dabei kampflos abgeben. Für Biblis punkteten Jan Schoppmeyer, Eric Hille, Fritz Schmitzer, Ralf Bodirsky, Tim Putz und Tim Schoppmeyer jeweils mit Remispartien. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018