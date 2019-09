Sportcampus mit zentraler Versorgung

Bürstadt.Die Stadtverordneten in Bürstadt hatten bei ihrer Sitzung am Mittwochabend eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Die Beschlüsse fielen jeweils einstimmig, viele ohne Asusprache. Die Punkte waren in den Fachausschüssen gründlich vorbereitet worden. Darüber haben wir fortlaufend berichtet. Deshalb hier in Kurzform die wichtigsten Entscheidungen:

Bildungs- und Sportcampus: Die Energieversorgung der Gebäude und Einrichtungen soll zentral vor Ort erfolgen. So lautete auch die Empfehlung des externen Fachbüros. Ziel ist, die Anlagen inklusive Freibad bis 2050 ohne fossile Energien zu betreiben, das heißt klimaneutral.

Soziale Teilhabe: Die Verwaltung wird einen Modus erarbeiten, nachdem Bedürftige und Menschen mit geringen Einkommen ermäßigt oder kostenlos Kulturveranstaltungen in der Stadt besuchen können. Die sogenannte Kulturtafel geht auf einen Antrag von SPD und Grünen zurück.

Versorgung: Bürstadt bewirbt sich um die Aufnahme in die interkommunale Zusammenarbeit Netzwerk Ortsnahe Versorgung Ried (NORIE) im Bereich der Gesundheitsversorgung. Im Kern geht es um die Ansiedlung von Ärzten.

Infrastruktur: Hier geht es um die Installation weiterer Fahrradständer in der Kernstadt und die Begrünung von Bushaltestellen (SPD-Anträge).

Ausschreibungen: Bürstadt wird sich künftig vom Landkreis Darmstadt-Dieburg bei Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen beraten lassen. Dort sei das entsprechende Fachwissen vorhanden, mehrere andere Kommunen haben bereits entsprechende Vereinbarungen mit Darmstadt-Dieburg getroffen.

Biogasanlage: Der städtische Bauhof soll auf das Gelände der ehemaligen Biogasanlage umziehen. Dort muss umgebaut werden. Das wird insgesamt 905 000 Euro kosten, eine erste Tranche von 300 000 Euro wird bereitgestellt.

Freibad: Bürstadt stellt die Anschaffung eines neuen Kassensystems zurück, um die Maßnahme in das geplante Gesamtkonzept des Sport-Campus einzupassen. In den Etat 2020 werden 30 000 Euro für die Planung eingestellt. mas

