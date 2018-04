Anzeige

Schwieriger gestalte sich die Forderung nach einer generellen Tempo-30-Zone in der Frankensteinstraße, da sich dort direkt kein Kindergarten und keine Schule befinden. Schader versprach aber, am Ball zu bleiben. Auch Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf forderte die Verwaltung auf, in dieser Frage nicht locker zu lassen.

Nur teilweise positiv waren die neuen Entwicklungen bei der Sanierung der Sporthalle. „Hier fühle ich mich mittlerweile selbst als lebende Wiedervorlage“, sagte die Bürgermeisterin. Die Dachsanierung ist noch nicht weiterentwickelt. „Wir haben auch hier die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt bereitgestellt und ich fragte erneut nach der Ausschreibung des Kreises an dieser Stelle. Der mit der Frage der Instandsetzung des Foyers betraute neue Kollege beim Kreis Bergstraße nimmt erst im Juni dieses Jahres seinen Dienst auf.“ Per Wiedervorlage soll es dann abermals in konkrete Planungen gehen.

Nach der nachträglichen, einstimmigen Zustimmung zur Baulandumlegung im Bereich „Im Mittelfeld“ und „Im Mittelfeld Nord“ durch den Ortsbeirat, gab es abschließend weitere Mitteilungen durch die Verwaltung, die Bobstadt betreffen. So wird die derzeit defekte Wasserleitung auf dem Friedhof zeitnah repariert und der Rundweg im Bereich der Chaussee-Allee weitergeführt. „Wir nehmen hier den Wunsch des Agendatisches auf“, erklärte Schader und regte einen weiteren Ortstermin an.

Zur Frage der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung in Bobstadt soll es zusätzliche Informationen von der Verwaltung geben. „Aber sicher ist, dass Bürstadt und Bobstadt wegen ihrer positiven Entwicklung auch zukünftig Zuwachsgemeinden sein werden“, zeigte sich das Stadtoberhaupt überzeugt.

Abschließend beschlossen die Ortsbeiratsmitglieder nach kurzer Diskussion, auch zukünftig an der Ausrichtung einer eigenen Feier zum Volkstrauertag in Bobstadt festzuhalten. beh

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.04.2018