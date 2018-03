Anzeige

Bürstadt.Bei der Aktion saubere Landschaft werden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, den Landwirten und der Stadt Bürstadt im Wesentlichen die Feldgemarkung, die Waldränder und Ortsrandbereiche gesäubert. Jeder teilnehmende Verein erhält dafür Punkte, die gemäß der Vereinsförderrichtlinien entlohnt werden.

Dieses Jahr sammelte der 1. Judo-Club Bürstadt wie bereits im letzten Jahr in einem neuen Gebiet. Nicht wie in den Jahren zuvor entlang des Bahnhofs und des Bahndamms, was sich für die teilnehmenden Kinder wegen zahlreicher Flaschen, Spritzen und dem starken Autoverkehr zunehmend als ungeeignet darstellte. Das neue Gebiet erstreckt sich nun von der Fußgängerunterführung der B47 vor dem Sonneneck bis hin zum Boxheimerhof und entlang des Radwegs parallel zur B47 bis zur Bahntrasse. Dieses Gebiet wurde auf Wunsch des Vereins im letzten Jahr neu zugeteilt und stellte sich als wesentlich kindertauglicher als das bisherige dar. Hier sind zumeist unproblematischere Abfälle einzusammeln und nur die zahlreichen Hundehäufchen geschickt zu umgehen. Aufgrund der anhaltenden Erkältungswelle waren nur die härtesten zehn Judoka am Start, die aber dennoch das eine oder andere unachtsam in der Landschaft Entsorgte bereinigen konnten.

Wie immer gab es am Ende nach getaner Arbeit Getränke, leckere Würstchen und Käsebrötchen in den Räumlichkeiten der Bürstädter Feuerwehr, auf die man sich gemeinsam mit weiteren Helfern freute. red