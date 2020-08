Sportler zeigen Bestleistungen

Bürstadt.Die Veranstalter der diesjährigen Vereinsmeisterschaften der Leichtathleten des TV 1891 Bürstadt hatten sich bemüht, trotz der geltenden Vorschriften, einen für die Sportler angemessenen Rahmen für Wettkämpfe zu schaffen. Für die meisten Teilnehmer war es in dieser Saison die einzige Möglichkeit, ihre sportlichen Leistungen in einer Wettkampfsituation zu erproben. So konnte auch das schlechte Wetter die Athleten nicht davon abhalten, Bestleistung zu zeigen. Laut der Abteilungsleitung war die Sportveranstaltung ein voller Erfolg und gab den Sportlern genau den Rahmen, den sie für die erhofften Leistungen brauchten.

Insgesamt nahmen rund 50 Athleten an den Vereinsmeisterschaften teil, darunter viele Nachwuchstalente. Der Wettkampf begann bei den Kleinsten: Alle Kinder unter zehn Jahren haben sich im Rahmen eines Team-Wettkampfes gemessen. Beim Weitsprung zeigten sie gute Leistungen und auch beim spielerisch umgesetzten Weitwurf mit Wasserbomben sowie beim Sprint kämpften die Kinder um die besten Wurfweiten und Sprintzeiten.

Bei den Kindern U12 unter der Leitung von Simone Bauer wurden trotz der nassen Bahn und suboptimaler Wettkampfvorbereitung viele gute Ergebnisse erzielt. So knackten die Athleten beim Weitsprung mehrfach die Vier-Meter-Marke, obwohl die Kinder für lange Zeit maximal einmal pro Woche unter strengen Auflagen trainieren konnten. Auf den Lauf-Strecken zeigten Felix Remmele mit starken 7,7 Sekunden und Juli Bauer mit 8,7 Sekunden im 50-Meter-Sprint die besten Leistungen ihrer Klasse. Im 800-Meter-Lauf dominierte Lars Hintzen mit 3:16,6 Minuten und stellte damit sein Durchhaltevermögen unter Beweis.

Im Wettkampf der Jugend und Erwachsenen wurden die Disziplinen Sprint, Weitsprung und Diskuswerfen angeboten. Herausragende Leistungen bei den Männern zeigte in diesem Wettkampf Jan Näser mit 11,1 Sekunden über die 100 Meter und 6,35 Meter in der Weitsprunggrube. Laurin Wiedemann gewann den 800-Meter-Lauf der Jugend und Erwachsenen mit 2:19,0 Minuten und lief auf den zwei Stadionrunden allen anderen Läufern davon.

Bei den Frauen gewann Jasmin Baschnagel mit 13,0 Sekunden über die 100 Meter. Anschließend zeigte sie eine solide Leistung mit 4,42 Metern im Weitsprung, wobei sie beim Absprung nicht den richtigen Anlauf fand und somit einige Zentimeter beim Absprung vor dem Brett verschenkte. red

