Bürstadt.Kürzlich trafen sich die TSG-Sportbegeisterten zuerst in Bürstadt an der Turnhalle, um dann gemeinsam zum ersten Tag des Bergsträßer Turnfestes in Heppenheim anzureisen.

Es wurde ein Wahlwettkampf für alle Turner und Turnerinnen ab 14 Jahren angeboten, eingeteilt nach Jahrgang. Aus zwölf Geräten konnte man sich drei Disziplinen im Vorfeld aussuchen wie zum Beispiel Minitrampolin, Barren, Balken, Boden oder Easy Jump (30 Sekunden Seilspringen) oder Medizinballweitwurf. Parallel lief ein Wettkampf der rhythmischen Sportgymnastinnen, und im Anschluss konnten sich alle von ihren Anstrengungen erholen und beim sehr unterhaltsamen und anspruchsvollen Turnschaukasten zuschauen, der auch die Zeit bis zur Siegerehrung zu überbrücken half.

Die TSGler schnitten durchweg gut ab und freuten sich sehr über die Ergebnisse: Hannah Eberle 2. Platz, Elisa Geier 2., Ana Seifarth 6., Nele Bräuer 11., Lina Geier 3., Andreas Killian 1., Stefanie Killian 2., Maresa Klinger 1., Michelle Kolmer 1., Martina Sänger 1., Aileen Stamatiou 3., Valea Klinger (Kür WK) 1. und Jennifer Schmidt (Kür WK) 1. Platz.