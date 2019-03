Sportliche „Herzensangelegenheit“

Riedrode.Ab 1. Juli wird es in Riedrode nur noch einen Fußballverein geben. Dies war das Ergebnis der Jahreshauptversammlung der SG Riedrode, deren wichtigster Punkt die Verschmelzung mit dem FSV Riedrode war. In Anlehnung an die beiden Vorgängervereine trägt der neue Verein den Namen FSG Riedrode.

Auch Riedrodes Ortsvorsteherin Kirstin Garb (CDU) nahm dieses Ereignis freudig zur Kenntnis und wünschte dem neuen Verein ein gutes Gelingen. „Tragt alle mit dazu bei, dass diese Kopfentscheidung zur Herzensangelegenheit wird.“

Der neue Vorstand der FSG Riedrode ist paritätisch besetzt. Wie es bei der SG Riedrode seit 1986 gute Tradition ist, organisiert sich der Vorstand im Rahmen der kooperativen Vereinsführung. Dieser gehören nun neben Bernd Deckenbach und Horst Kreiling, die bislang die Verantwortung bei der SG Riedrode trugen, die beiden FSV-Protagonisten Dirk Kistner und Matthias Siegl an.

Landessportbund hilft mit

Durch die Sitzung führte Horst Kreiling. Dieser hielt sich streng an den vom Landesportbund Hessen für einen solchen Fall vorgesehenen Fahrplan. Zur Unterstützung waren die beiden Sportbund-Mitglieder Daniela Herrlich und Alex Fischer vor Ort in Riedrode erschienen.

Horst Kreiling gratulierte besonders einem Geburtstagskind: Thomas Wahlig vollendete vor wenigen Tagen sein 50. Lebensjahr und bekam die beliebte SG-Uhr. „Das wird das letzte Mal sein, das wir die vergeben. Denn bald wird es die FSG-Uhr geben“, kündigte Kreiling an, dass nun – im doppelten Sinn – eine neue Zeitrechnung begonnen habe.

Im letzten Jahr des Bestehens der SG Riedrode arbeitete der Vorstand erfolgreich. Inzwischen sind auch die Schulden für das Kleinspielfeld abgetragen. Spielausschussvorsitzender Wilfried Kungl gab die sportliche Entwicklung der SG zum Besten. Er berichtete davon, dass es die beiden Mannschaften in den beiden vergangenen Spielrunden nicht leicht hatten. Gerade die erste Mannschaft hatten in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 in der Kreisoberliga Bergstraße einen schweren Stand. „Die Klasse hätten wir aber immer gehalten“, darauf legte Kungl großen Wert.

Fritz Severin leitete schon seit vielen Jahren die Geschicke der Alten Herren, der mehr als 80 Sportkameraden angehören. Hier bestritten Rainer Schwaier und Björn Dexler die meisten Spiele. Bester Torschütze war Christoph Glab.

Sascha Fendrich ist Jugendleiter der SG Riedrode. Der Nachwuchs ist fester Bestandteil des JFV Bürstadt. Fendrich freute sich über das neue Kunstrasenfeld im Robert-Kölsch-Stadion – und über die großzügige Finanzierung der Dietmar-Hopp-Stiftung. Seit 1992 gibt es die Aerobic-Abteilung der SG Riedrode. Diese hält im wöchentlichen Rhythmus von Montag bis Donnerstag zahlreiche Angebote parat. Darüber berichtete Kerstin Tulka vom Abteilungsvorstand.

Horst Kreiling stellte den Rechenschaftsbericht vor. Zwar wies die Kasse des Vereins bedingt durch einige Gebäudeinvestitionen ein kleines Minus aus. Doch insgesamt beschrieb Kreiling die finanzielle Gesamtsituation als stabil. Somit war es für die beiden Kassenprüfer Pascal Seigies und Nils Heiser selbstverständlich, die Kasse zu entlasten.

Neue Beisitzer

Auch wenn die SG alleine weiter existiert hätte, wäre es an der Zeit gewesen, die Satzung neu zu gestalten. Die geplanten Neuerungen fanden nun Berücksichtigung in der erstmaligen Satzung der FSG Riedrode, die beim Vorstand angefordert werden kann.

Die Abstimmung zum Verschmelzungsvertrag erfolgte dann vollkommen einmütig. Einstimmig wurden auch Volker von Dungen, Erich Keilmann und Nico Jacubino, die seither beim FSV Riedrode in vorderster Front agierten, als Beisitzer in den Vorstand der FSG Riedrode gewählt.

