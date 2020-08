Sportliches Feriencamp in Bürstadt

Bürstadt.In der TSG-Halle in Bürstadt fand ein Feriencamp für Kinder statt. Die Jugend der TSG wollte den Kindern einen Ausgleich zu den ausgefallenen Ferienspielen bieten – natürlich mit begrenzter Teilnehmeranzahl und unter Einhaltung der Hygienevorschriften. So waren 17 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren an den zwei Tagen für jeweils sieben Stunden mit Spiel und Spaß dabei. Gegessen wurde zu Hause.

Obwohl es in der Halle ziemlich heiß war, wurde viel geturnt. Zur Abkühlung ging es aber zwischendurch raus auf das Freigelände zur selbstgebauten Wasserrutsche und unter den Rasensprenger. Außerdem haben die Kinder T-Shirts gebatikt, die von der TSG gestellt wurden und tolle Ergebnisse aufwiesen.

Geleitet wurde das Feriencamp von Jan Gebhardt, Samuel Godwyll, Jonathan Godwyll und Maren Remmele. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.08.2020