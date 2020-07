Sportliches Ferienprogramm

Bürstdt.Hurra, es sind große Ferien. Und was machen wir jetzt? Nach dem Lockdown und anschließend eingeschränktem Freizeitangebot sind Kinder und Jugendliche oftmals immer noch unausgelastet. Und nun sechs Wochen Ferien? „Für viele Familien ist eine Ferienreise in diesem Sommer nicht drin. Nun kommt für die Eltern die fast unlösbare Aufgabe, ihrem Nachwuchs einen erneuten Lagerkoller zu ersparen. Wir wollen – umsonst und draußen – mit einem überraschenden Programm zur Zerstreuung beitragen“, sagt Anna Messina, Chefin der American Footballer und Cheerleader beim TV 1891 Bürstadt.

Die Redskins haben sich hierfür zwei unterschiedliche Workshops ausgedacht, um der ganzen Familie an drei Feriensamstagen ab dem 1. August eine Abwechslung der besonderen Art anzubieten.

Tanzen mit Vize-Europameistern

Unter dem Motto „Dance Flashmob – be part of it“ werden zunächst vormittags erfahrene Coaches den Teilnehmern Moves mit Elementen aus Jazzdance, Zumba, Latin, Shuffle und Cheerdance vermitteln. Begleitet von einem DJ, der für die richtigen Rhythmen sorgen wird. Aneinandergereiht wird so eine Dance-Choreographie entstehen, die später auch bei Veranstaltungen aufgeführt werden kann. Sowohl als angekündigte Show als auch als spontan wirkender Flashmob. Und wer die Redskins kennt, weiß, dass dabei der Spaß am Sport absolut im Vordergrund steht. Bemerkenswert ist, dass die Teilnehmer während der Workshops von den Bürstädter Cheerleader-Meisterschaftsteams begleitet und unterstützt werden. Auch amtierende Vize-Europameister der Red Arrows werden mit auf dem Platz sein und wertvolle Tipps weitergeben.

Nachmittags geht es dann etwas handfester weiter. Coaches der American Footballer des TV Bürstadt haben ein Trainingsprogramm vorbereitet, in dem man sich so richtig austoben kann. Hier ist die Devise „Get your power back“. Das Ganze wird – wie auch der Dance-Workshop am jeweiligen Vormittag – auf dem Homefield der Redskins stattfinden und schon recht nah an einem echten American Football Training sein. Mit einer kultigen Stretch- und Aufwärmphase, anschließenden Power-Challenges, Übungen mit dem besonderen Ball der American Footballer und am Ende natürlich dem bekannten Huddle der Bürstadt Redskins.

Spaß in der Gemeinschaft

Auch hier geht es nicht um einen sportlichen Leistungsvergleich, sondern vielmehr um den Spaß in der Gemeinschaft und an der Bewegung. „Beide Workshops sind zwar aufbauend. Dennoch kann jemand, der zum Beispiel am ersten Wochenende nicht teilnehmen konnte, danach einsteigen“, verrät der Kommunikationschef der Redskins, Harry Frommeld. „Die Coaches haben hier bereits in der Vorbereitung einen fantastischen Job gemacht und bieten ein Programm, das für die ganze Familie geeignet ist.“

Abstand gewährleistet

Auch das Thema Gesundheit werde angemessen berücksichtigt, so Frommeld. „Wir haben ja bereits früh bewiesen, dass ein Training selbst unter den gegebenen Einschränkungen nicht nur möglich ist, sondern auch Spaß macht. Gerade jetzt mehr denn je. Wir haben hier am Wasserwerk einen großen Platz zur Verfügung.“

Abstand zwischen trainierenden Kleingruppen sein daher kein Problem, und Trainer wie Betreuer seien mittlerweile routiniert im Umgang mit Hygiene- und Sicherheitskonzepten. Unterstützt werden die Workshops von der Stadt, die unter anderem Bühne, Besucherleithilfen und Desinfektionsmittel zur Verfügung stellt.

Die Anmeldung erfolgt online unter www.buerstadt-redskins.de, wo auch weitere Einzelheiten zu erfahren sind. Wer im Vorfeld Fragen hat, kann sich per E-Mail (info@buerstadt-redskins.de) an die Organisatoren wenden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.07.2020