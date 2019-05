Sprechstundeim Internet

Bürstadt.Die Bürstädter CDU informiert über aktuelle Themen auch im Internet. Themen und Termine stehen unter cdu-buerstadt.de. Informativ und dialogorientiert sei auch der Parteiauftritt bei Facebook. Jetzt will der Stadtverband das virtuelle Angebot mit einer Internet-Sprechstunde weiter ausbauen, heißt es in einer Mitteilung. „Das Internet ist ein immer wichtigeres Mittel, um über Ideen und Inhalte zu informieren und zur Diskussion zur Verfügung zu stehen – nicht nur für Jüngere“, so CDU-Parteichef Alexander Bauer. Beiträge und Kommentare zu aktuellen Bauvorhaben machten deutlich: Das Interesse an Information und Diskussion im Internet sei groß. „Deshalb werden wir auch im Internet Rede und Antwort stehen.“

Künftig soll es jeweils am ersten Sonntag im Monat einen thematischen Impuls geben, der durch Fragen und Kommentare zum Thema vertieft werden kann. Am darauffolgenden Montag stehen ab 20 Uhr in einer Internet-Sprechstunde auch kommunalpolitische Verantwortungsträger Rede und Antwort. „So können im weiteren Chatverlauf Fakten geliefert und konkrete Sachfragen beantwortet werden“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Eberle und verweist auf die Premiere am 3. Juni auf facebook.com/CDU.Buerstadt. Die CDU werde dabei auf Erfolge, Ziele und Vorstellungen für die Politik vor Ort eingehen.

Michael Gahler zu Gast

„Wichtig ist uns aber auch, dass ein virtueller Informationsstand im Internet die Präsenz der CDU und die persönlichen Kontaktmöglichkeiten vor Ort nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen soll“, betont Bauer. Ganz klassisch findet am Montag, 20. Mai, 20 Uhr, im Nebenzimmer des Back- und Brauhaus Drayß ein „Bierdeckelstammtisch“ zum Thema Europa statt. Fragen zur Europapolitik können auf Bierdeckeln geschrieben werden. Der hessische Europa-Abgeordnete Michael Gahler (CDU) gibt Antwort. red

