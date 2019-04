Springen folgt auf Dressur

Sommer

Ferienspieler tummeln sich drei Wochen lang in der Manege

Wer möchte nicht einmal in seinem Leben ein echter Zirkusstar sein und als Jongleur oder Clown das Publikum zum Lachen bringen? Oder als Seiltänzer, Zauberer und Akrobat die Besucher am Manegen-Rand in Staunen versetzen? Wer ...