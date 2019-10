Sprinter auf falscher Spur

Bürstadt.Für zwei Stunden musste die B 47 bei Bürstadt am Montagmorgen komplett gesperrt bleiben: Gegen 6.30 Uhr war es zwischen Riedrode und Bürstadt noch vor der Baustelle zu einem folgenschweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Verursacher war laut Polizei ein 57-jähriger Sprinterfahrer, der aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit vier entgegenkommenden Autos kollidierte. Dabei verletzte sich ein 60 Jahre alter Volvofahrer aus Bürstadt leicht und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Fahrzeuge touchiert

Wahrscheinlich wegen des Zusammenstoßes mit dem Volvo hatte der Sprinter seinen linken Vorderreifen verloren, berichten die Ermittler. Das habe offensichtlich die Lenkung des Wagens derart beeinträchtigt, dass er in den Gegenverkehr geriet und mit zwei nachfolgenden Autos kollidierte. Dabei handelte es sich um einen Opel Astra, besetzt mit einem 38 Jahre alten Mann aus Lampertheim sowie einem blauen Opel Vivaro, mit einem 50-jährigen Fahrer aus Osthofen am Steuer.

Wie die Polizei weiter Auskunft gibt, wurden alle in den Unfall involvierten Fahrzeuge stark beschädigt und mussten teilweise abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Für die Fahrer seien die Zusammenstöße größtenteils glimpflich ausgegangen, einige erlitten leichtere Verletzungen.

In der Böschung gelandet

Bis 8.30 Uhr mussten beide Fahrbahnen gesperrt bleiben, danach habe sich der Stau nach und nach aufgelöst. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge hatte der Unfall zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt, teilen die Ordnungshüter mit.

An gleicher Stelle ereignete sich am Nachmittag gegen 16 Uhr ein zweiter Unfall, bei dem ein Auto aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und in die Böschung rutschte. Wie die Polizei berichtet, wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beziffern die Ermittler auf rund 2000 Euro. pol/sbo

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.10.2019