Bobstadt.Mit einer Traumwertung tanzte die Jazz- und Modern-Dance-Formation „Coco“ der TG Bobstadt gleich zum Saisonstart an die Tabellenspitze. In Walldorf erhielt die junge Formation, die erstmals in der Hauptklasse der Verbandsliga Süd-Ost startet, fünfmal die Note Eins von den Wertungsrichtern.

„Ein unglaubliches Wochenende, wir können es fast nicht fassen“, staunte selbst Trainerin und Choreografin Lisa Ritzert über den Erfolg ihrer Schützlinge. Die Mädchen und der Junge traten im vergangenen Jahr noch erfolgreich gegen die gleichaltrige Konkurrenz in der Jugendverbandsliga an. Nun wagte Ritzert mit den 13- und 14-Jährigen den Schritt in die Hauptklasse, wo die Bobstädter zu den jüngsten Startern zählten: „Sie haben sich souverän präsentiert und stehen den Großen in nichts nach“, zeigte sich die Trainerin begeistert von dem unerwarteten Saisonstart.

Bereits in der Vorrunde stach die schwierige Choreografie heraus: Bewegungen, die – mal schleichend, dann wieder kraftvoll springend – an vielen Stellen an Wildkatzen erinnerten, setzten die „Cocos“ präzise und ausdrucksstark um. Die Jury schickte das Team deshalb klar ins große Finale. Auch hier konnte keine andere Formation choreografisch und tänzerisch mithalten, weshalb sich die Wertungsrichter mit fünf Einsen absolut einig zeigten. Tänzer und Fans fielen sich überglücklich in die Arme: Mit einem solchen Auftakt hatte keiner gerechnet. red