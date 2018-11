Spurensuche am Strand in Nordheim

Nordheim.„Was finde ich am Strande?“ heißt es am Samstag, 10. November, von 13 bis 15 Uhr bei einer Veranstaltung des Naturschutzzentrums Bergstraße in Nordheim. Durch das Niedrigwasser am Rhein liegen die Sandbänke frei. Wer aufmerksam sucht und Glück hat, findet dort eiszeitliche Knochen, Muscheln, skurrile Hölzer und Reste aus der Vergangenheit. Aus dem Rhein gibt es Flusskrebse, Flohkrebse, Muscheln, Süßwasserschwämme, Egel und mehr zu bestaunen. Als Referent ist Gerhard Eppler vor Ort. Mitbringen sollten die Kinder eine Sammeltasche und Becherlupen. Treffpunkt ist an der Gaststätte zur Fähre im Steiner Wald/-Nordheim. Anmeldungen sind bis drei Tage vorher beim Naturschutzzentrum Bergstraße unter der Telefonnummer 06251/70 87 93 oder per E-Mail an Info@Naturschutzzentrum-Bergstrasse.de möglich. Infos gibt es auch im Internet unter Naturschutzzentrum-Bergstrasse.de. red

