St. Martin übergibt Spende an Sterntaler

Bobstadt.Die Kita-Kids wissen es ganz genau: St. Martin teilte seinen Mantel, um einem frierenden Mann ein wenig Wärme zu schenken. Alljährlich werden am 11. November Martinsumzüge veranstaltet.

Auch die Kinder der Pater-Kolbe-Kita in Bobstadt trafen sich an diesem Tag vor dem Pfarrzentrum St. Josef. Sie liefen, begleitet von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, durch die Straßen. Mit Laternen in der Hand trafen sie sich dann anschließend wieder zum Martinsfeuer vor dem Pfarrzentrum.

„Das Fest wurde in Zusammenarbeit des Pfarrgemeinderates St. Josef und der Kita geplant und gestaltet“, erklärten Lioba Neuhaus, die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, und Kita-Leiterin Daniela Rentzsch. Im Licht des flackernden Feuers wurden damals Getränke und Gebäck verkauft. Dank eines anonymen Spenders kamen insgesamt 450 Euro zusammen. Diese Summe kommt nun dem Kinderhospiz Sterntaler zugute.

Aus diesem Anlass war Sterntaler-Mitarbeiterin Beate Däuwel nach Bobstadt zur Spendenübergabe gekommen. „Ihr könnt wirklich stolz auf den tollen Betrag sein“, sagte sie zu den Kindern. Im Beisein von Pfarrer Adam Malczyk, dem Elternbeirat, der Kita-Beauftragten Ursula Cornelius und Hans-Georg Gött, Vorsitzender des Verwaltungsrates, dankte sie für die „tolle Aktion von Kindern für Kinder“.

Im Turnraum, in dem sich 89 Kita-Kids mit ihren Erziehern versammelt hatten, wurde in zwei kleinen Filmen kindgerecht die Arbeit der aus Spenden finanzierten Einrichtung vorgestellt. So konnten die Kinder sehen, wie sie mit der Spende das Hospiz unterstützen.

Trotz Trauer auch Freude

In den hellen Räumen des Kinderhospizes, in denen schwerkranke Kinder mit ihren Familien betreut werden, herrscht neben Trauer und Verlustängsten auch Freude, Spaß und Entspannung für die Betroffenen. Neben Pflegekräften und Ärzten sind es die Ehrenamtlichen, die für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Fell

