St. Michael leuchtet

Bürstadt.Die katholische Kirche St. Michael in Bürstadt verwandelt sich am Mittwoch, 5. Dezember, in ein ganz besonderes Lichtermeer, das zum Innehalten und Nachdenken anregen soll. Ab 18.45 Uhr ist die Kirche für Besucher geöffnet und lädt eine Stunde lang mit Licht, ausgewählten Texten und ruhiger Musik zur Adventsmeditation ein.

Dabei kann jeder in sich gehen und herausfinden, was der Advent bedeuten kann, wenn man sich nicht vom vorweihnachtlichen Trubel überrollen lässt. Nach der Adventsmeditation bleibt die beleuchtete Kirche bis 21 Uhr geöffnet.

Ab 20 Uhr wird der Platz vor dem Gemeindezentrum zum Begegnungsort: Die Pfadfinder bieten dort Glühwein, frische Waffeln und deftiges Schmalzbrot an. Sie freuen sich auf viele Besucher. Der Erlös ist für die Außenrenovierung der Kirche bestimmt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.11.2018