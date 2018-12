Stadt kauft Biogasanlage

Bürstadt.Die Stadt Bürstadt hat das Gelände der ehemaligen Biogasanlage gekauft. Dies sei bereits notariell besiegelt, schreibt die Verwaltung in der Vorlage für die Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses, der morgen um 19.30 Uhr im Rathaus tagt. Vorgesehen ist, dass der Betriebshof dort eine neue Heimat findet. Denn dieser sei baulich in so schlechtem Zustand, dass eine umfangreiche und damit teure Sanierung anstehe. Um den Kauf des Energieparks zu finanzieren, sei ein Verkauf des jetzigen Betriebshofgeländes denkbar.

Der Standort auf der längst ausgeschlachteten Biogasanlage biete sich auch wegen der unmittelbaren Nähe zur Kläranlage als Standort für den Betriebshof an. Sanitär- und Gemeinschaftsräume sowie das Lager für Material und Werkzeug könnten die Mitarbeiter an einem Standort zentral nutzen. Denkbar sei dort auch eine Sammelstelle des ZAKB, schreibt das Bauamt weiter.

GBG will Wohnhaus bauen

Die Kommunalpolitiker werden im Ausschuss ferner über die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ sprechen. Denn um Zuschüsse beantragen zu können, braucht es die Zustimmung der Stadtverordneten. Eingeladen sind zu dem Punkt auch die Mitglieder der Lokalen beziehungsweise Sozialen Partnerschaft sowie des Sozialausschusses.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem der Umweltbericht der Stadt sowie Bebauungspläne: für den Sportpark Bürstadt, für das Gebiet In den Acht Morgen, wo die Gemeinnützige Baugenossenschaft Bürstadt (GBG) ein Wohnhaus bauen will, und die Brentanostraße, wo ein privates Bauvorhaben in zweiter Reihe geplant ist. Außerdem will die SPD über die schlechte Beleuchtung auf dem Parkplatz gegenüber des Geschäfts Fortmann Maskerade reden. Sie fordert zwei Laternen.

Interessierte Besucher können vor Eröffnung der Sitzung im Gruppenraum Nord Fragen zu den Themen der Tagesordnung stellen. cos

