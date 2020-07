Stadt stellt Regeln auf

Bürstadt.Der Bürstädter Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung hat die Aufstellung eines Bebauungsplans nördlich des Bibliser Pfads einstimmig empfohlen, ebenso eine Veränderungssperre für das Gebiet sowie dem Vorverkaufsrecht der Stadt bei Grundstücken. Dabei geht es um die Fläche zwischen der Straße „Bibliser Pfad“ im Süden, der Bahnstrecke Mannheim-Frankfurt im Osten, der Mainstraße im Westen sowie dem Einzelhandelszentrum „Am Bibliser Pfad“ im Norden – insgesamt rund 3,95 Hektar. Der Flächennutzungsplan von 2003 weist das Gebiet als „Sonderbaufläche“ mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ sowie als Wohnfläche aus. Da nun aber ein Gärtnereibetrieb schließt und der Eigentümer an die Stadt herangetreten ist, sein Grundstück zur Verfügung stellen zu wollen, will die Stadt die Regeln einer Bebauung frühzeitig festschreiben. Zudem seien Eigentümer benachbarter Grundstücke an die Stadt herangetreten, die Interesse an einer baulichen Entwicklung hätten. „Die Veränderungssperre sowie das Vorverkaufsrecht an Grundstücken haben den Sinn, dass kein Investor reingrätscht, und dass nichts passiert, was wir nicht wollen“, erklärt Bauamtsleiter Frank Lindemann. her

