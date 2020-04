Stadtfest gestrichen

Bürstadt.Jetzt ist es endgültig: Das Bürstädter Stadtfest ist für dieses Jahr gestrichen. „Leider sind wir gezwungen, weitere Veranstaltungen aufgrund der Corona Pandemie abzusagen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Ausbreitung des Virus zu stoppen stehe an erster Stelle.

„Nachdem bereits der Frühjahrsmarkt und die Spargelwanderung am 26. April untersagt wurden, besteht aufgrund der aktuellen Verordnung keine Möglichkeit, das Stadtfest vom 5. bis 7. Juni durchzuführen“, teilt das Rathaus mit. Bis zum September sind bundesweit alle Großveranstaltungen untersagt, um die Ansteckung mit dem gefährlichen Lungenvirus einzudämmen.

Dabei sei auch bei der Verwaltung die Vorfreude groß gewesen: Fest gebucht waren die Bands The Groove Generation und The Beat Brothers. Auch die vom 1250-jährigen Stadtjubiläum bekannte Band John Diva & The Rockets of Love seien bereits verpflichtet worden. Eingeplant war auch ein Kindertheater, das ein fester Bestandteil der Veranstaltung werden sollte.

Eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt nach dem Stichtag 31. August sieht die Stadt nicht als Option. „Wir bedauern dies sehr, aber freuen uns deshalb umso mehr auf das nächste Stadtfest am 28. bis 30. Mai 2021“, heißt es abschließend in der Mitteilung. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.04.2020