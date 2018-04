Stadtfest steigt eine Woche früher

Anzeige

Neben einem verkaufsoffenen Sonntag werden sich einige Vereine präsentieren, um den Familien ein buntes Programm zu bieten. Schausteller und Händler von außerhalb sollen ebenso zur Belebung der Innenstadt beitragen, wie Bands, die die Stadt zum Klingen bringen sollen. So konnte Flair-Chefin Claudia Limburger für Freitagabend „Stonehouse“ verpflichten, und am Samstag, 26. Mai, geben „Die Gallier“ ihre musikalische Visitenkarte auf der Bühne ab.

Kinderprogramm am Sonntag

Jeweils um 20 Uhr darf getanzt und gesungen werden. Ab 14 Uhr am Sonntag startet dort auch das Kinder- und Familienprogramm. Tanzgruppen verschiedener Vereine und vom Tanzstudio Dance Point Limburg wollen die Käufer am verkaufsoffenen Sonntag unterhalten.

Die Bühne am Marktplatz wird am Freitagabend von „The Groove Generation“ zum Beben gebracht. Mit nicht weniger musikalischer Power ist am Samstag ab 20 Uhr „Me and the Heat“ in Bürstadt zu Gast. Zum Gelingen des Stadtfestes will auch das Unternehmen Energieried beitragen. „Wir identifizieren uns mit der Kommune und unterstützen gerne die Veranstaltung“ erklärten die Vertreter, die bereits die Jubiläumsfeierlichkeiten unterstützt hatten und sich jetzt erneut „freuen, dabei zu sein“. Fell

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.04.2018